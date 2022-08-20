Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'te yaşanan kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen için gönderdiği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli şehrimiz Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasında aralarında çok değerli 2 İHA muhabirimizle birlikte sağlık çalışanlarımız ve itfaiye görevlilerimizin de bulunduğu 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsınız nezdinde İHA ailesinin acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Hayatını kaybeden muhabirlerimize ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerimize sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Kurumunuzun, basın camiamızın, sağlıkçılarımızın, itfaiye teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Faciayı getiren otobüsün sabıkalı olduğu ortaya çıktı Gaziantep'teki feci kazaya dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın 2 muhabiri, sağlık çalışanları ve itfaiye erleri de dahil olmak üzere toplam 15 kişinin ölümüne, 22 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün daha önce de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında aralarında İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabirinin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Siyasilerden taziye mesajları peş peşe gelirken Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların ifadelerine göre feci kazanın nedeni belli oldu. Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gaziantep'teki feci kazanın nedeni belli oldu: Yoldaki sıvı faciaya yol açtı Gaziantep'te kaza yapan bir otobüse yardım için olay yerine giden itfaiye, ambulans ve İhlas Haber Ajansı aracına başka bir otobüs çarptı. Feci kazada ikisi İhlas Haber Ajansı çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise beli oldu. Araçlara çarparak faciaya neden olan otobüsteki bir yolcu, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı" dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.