Türkiye Gazetesi

Galatasaray transferde bombaları peş peşe patlattı. Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala dünya yıldızlarını tek tek açıkladı. Ünlü futbolcular özel uçakla İstanbul'a geliyor. Galatasaray taraftarı ise şu sıralar kulüplerinin sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu son paylaşımı konuşuyor. İşte Galatasaray'ın yeni transferleri ve açıklamaları...Transfer döneminin bitmesine saatler kala üst üste bombaları patlatan Galatasaray, Mauro Icardi'yi kiraladıktan sonra üç oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Nitekim kulüpten bu isimlerle ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi.

ICARDİ TRANSFERİ

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

JUAN MATA DA TAMAM

Galatasaray, Juan Mata ile anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki İspanyol futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye atacak. İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.

RASHİCA, GALATASARAY'DA

Galatasaray'ın Norwich City forması giyen Milot Rashica'yı da kadrosuna kattığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ile Milot Rashica arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu. Kosovalı oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da forma giyecek. Sarı-kırmızılıların Milot Rashica için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

GENÇ STOPER MATHİAS ROSS'U DA RENKLERİNE BAĞLADI

Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki Mathias Ross ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takım, transferi kısa süre içerisinde bitirmeye çalışıyor.

YUSUF DEMİR'İ DE KAP'A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılı takım bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i de kadrosuna kattı. Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SOSYAL MEDYADAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlarının heyecanına heyecan kattı.

Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?

Galatasaray bu paylaşmı ile merak uyandırırken akıllara Adama Traore geldi. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'dan Adama Traore için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yıldız oyuncu için masada. Oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması! Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Mathias Ross Galatasaray'da! Danimarkalı stoper gece saatlerinde İstanbul'da olacak Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Mathias Ross için kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Victor Nelsson'dan sonra Sarı-Kırmzılılar bir Danimarkalı daha transfer etti.

James Rodriguez her an Aslan olabilir! Galatasaray'da transfer bitmiyor Galatasaray James Rodriguez'de sona yaklaştı. 2014 Dünya Kupası'nda performansının ardından Monaco'dan Real Madrid'e 75 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen futbolcu, son 5 sezondur büyük bir düşüş içinde. Kolombiyalı yıldız Galatasaray'da yeniden parlamaya geliyor.