Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastı. Transfer sezonunun bitimine saatler kala Galatasaray hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma yıldız futbolcu Icardi'yi kiralık kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcu eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Arjantinli futbolcuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 29 yaşındaki futbolcu, taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla daha sonra kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı ve kalacakları otele hareket etti.



Icardi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Arjantinli futbolcu kariyerinde Paris Saint Germain dışında Sampdoria ve Inter’de forma giydi.

Galatasaray'dan peş peşe transfer bombaları, dünya yıldızları özel uçakla İstanbul'a geliyor Galatasaray'da transferin son günü hareketli geçiyor. Sarı kırmızılı ekip transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala çok sayıda yıldız isimle anlaştığını bildirdi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımı ise merak uyandırdı. Galatasaray kimleri transfer etti, işte sırasıyla gelen isimler...

Mathias Ross Galatasaray'da! Danimarkalı stoper gece saatlerinde İstanbul'da olacak Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Mathias Ross için kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Victor Nelsson'dan sonra Sarı-Kırmzılılar bir Danimarkalı daha transfer etti.