Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray dün transferde kelimenin tam anlamıyla baş döndürdü. Önce PSG’den Arjantinli golcü Mauro Icardi satın alma opsiyonu olmadan bir yıl kiralık kadroya katıldı. Fransız kulübü Icardi’nin yıllık ücretinin yüzde 60’lık kısmını ödemeye devam edecek. Sarı kırmızılılar taraftarlarına ikinci bir sevinç daha yaşattı ve Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata’yı da bitirdi. Anlaşmaya göre 34 yaşındaki 10 numara, Galatasaray’dan yıllık 1,8 milyon avro ücret alacak ve bugün İstanbul’a gelecek.

İMZALAR BUGÜN

Fiyatı sürekli artırılan Kaan Ayhan’dan vazgeçen yönetim son anda 21 yaşındaki stoper Mathias Ross’a yöneldi. Bu oyuncu için Aalborg ile 1 milyon 500 bin avroya anlaşma yapıldı. Sarı kırmızılılar Norwich’in kanat oyuncusu Milot Rashica’yı kiralama bedeli ödemeden bir yıl için transfer ederken, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir için de kesenin ağzını açtı ve 19 yaşındaki oyuncuyu Rapid Wien’den 6 milyon avro karşılığında bonservisiyle aldı. Beş oyuncunun da bugün imza atması bekleniyor.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Icardi'ye menajerliğini üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.

"SONUNDA GELDİM"

Icardi’nin İstanbul’a iner inmez ilk sözleri, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki ay Erden Timur’la görüştük, sonunda buradayım" oldu.

BİR BOMBA DAHA MI? JAMES HEYECANI...

Dün transferde şov yapan Galataray’da bir de James Rodriguez heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Al-Rayyan kulübünde forma giyen futbolcu için resmî başvuruda bulundu. Katar ekibine Rodriguez’in 6 milyon avroluk yıllık ücretinin 2 milyon avrosunun ödenmesi ve satın alma opsiyonlu kiralama teklif edildi.

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