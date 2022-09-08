Türkiye Gazetesi

Kayıp bir sezonun ardından takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray, bu sezon için arka arkaya transfer bombalarını patlattı. Sarı kırmızılı ekip her konuda anlaşmaya vardığı İspanyol Juan Mata da İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Juan Mata son olarak Manchester United forması giyiyordu. Mata sağlık kontrolünden geçtikten sora resmi sözleşmeye imza atacak.

SIKI PAZARLIKLA 2 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞÜRÜDÜ

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. James Rodriguez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti.

Havaalanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim. Diğer takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Onlarla tanışıp, beraber oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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