Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cengiz Ünder'e Beşiktaş'tan teklif: Yıldız isim kararını verdi

Cengiz Ünder'e Beşiktaş'tan teklif: Yıldız isim kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cengiz Ünder&#039;e Beşiktaş&#039;tan teklif: Yıldız isim kararını verdi
Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş kanat transferi yapmak için düğmeye bastı. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş ardından teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımı güçlendirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE HAZIR

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formasını giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

Cengiz Ünder'e 3 büyüklerden teklif - 1. Resim

"LİGİN YILDIZI YAPARIM"

Deneyimli teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz ile ilgili,"Cengiz çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım" demişti.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe, tecrübeli yıldızın ayrılığı halinde ekstra bir kiralama bedeli talep etmiyor.  

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise yaklaşık 7.5 milyon euro. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzay yalanıyla kalbini çaldı, parasını aldı! Bu da 'sahte astronot' vurgunuCHP'den gündem olan kurultay kararına itiraz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdal Adal protokol imzaladı! Tüm masrafları Ahmet Ürkmezgil üstlenecek - SporSerdal Adal imzayı attı! Tüm masraflar Ürkmezgil üstlenecekTransfer görüşmesinde kahve içmeye çıktı, ortadan kayboldu! Herkes şoke oldu, olayın içyüzü anlaşıldı - SporKahve içmeye çıktı, bir anda ortadan kaybolduFenerbahçe'de talihsiz sakatlık! 6 ay forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'de talihsiz sakatlık! 6 ay forma giyemeyecekBülent Uygun'dan Galatasaraylıları üzecek Barış Alper Yılmaz iddiası: Önümüzdeki haftayı işaret etti - SporUygun'dan G.Saraylıları üzecek Barış iddiası: Tarih verdiFenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi! Şampiyonlar Ligi'nde Lookman sürprizi - SporF.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi! Devler Ligi'nde sürpriz listeKayserispor'a Faslı orta saha: 2 yıllık anlaşma - SporKayserispor'a Faslı orta saha: 2 yıllık anlaşma
Sonraki Haber Yükleniyor...