Cengiz Ünder'e Beşiktaş'tan teklif: Yıldız isim kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş kanat transferi yapmak için düğmeye bastı. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş ardından teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımı güçlendirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE HAZIR

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formasını giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

"LİGİN YILDIZI YAPARIM"

Deneyimli teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz ile ilgili,"Cengiz çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım" demişti.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe, tecrübeli yıldızın ayrılığı halinde ekstra bir kiralama bedeli talep etmiyor.

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise yaklaşık 7.5 milyon euro.