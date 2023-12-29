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    Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı?

    Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı? | Bugün oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşı krizi yaşandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstiklal marşının okunmayacağı iddia edildi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı? İşte TFF’den konu ile ilgili yapılan açıklama…

    Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı okunmayacak mı? Bu sorunun yanıtı Süper Kupa maçına saatler kala çok konuşuldu. Hatta maçın iptal olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada yer aldı. Peki, GS FB Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı? İşte TFF’nin açıklaması!

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK MI?

    Galatasaray Fenerbahçe maçında İstiklal Marşı’nın okunmayacağı iddia ediliyordu. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

    Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

    SÜPER KUPA MAÇI NASIL OLACAK?

    Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

    Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak. Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

    Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçeIstiklal Marşı
    Haberler > Spor > Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında İstiklal Marşı okunacak mı?
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