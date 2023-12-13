13 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:29

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halil Umut Meler'e MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in devam edeceği tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cezalar ve Liglere verilen ara ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından en çok merak edilen isim Mehmet Büyükekşi oldu. Kullanıcılar Mehmet Büyükekşi ile ilgili en çok Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında nerelidir? sorularını aratıyor.





MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi 10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Büyükekşi, çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Gaziantep FK'da 2019-2021 yılları arasında başkanlık yaptı. Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına 30 Mayıs 2022'de aday olduğunu açıkladı ve 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi. Mehmet Büyükekşi 22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.