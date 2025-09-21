Osimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray taraftarının sahalara dönüşünü dört gözle beklediği Victor Osimhen’in durumu netleşti. Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan yıldız oyuncu, yarın ligdeki Konyaspor mücadelesinde de kesin olarak 11’de olmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket ederek hücumdaki önemli kozu Victor Osimhen konusunda risk almak istemiyor.

LİVERPOOL HESAPLARI

6 Eylül’de oynanan Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen için yapılan geri dönüş planlamasında 30 Eylül’deki Liverpool maçı hedef alındı. 26 Eylül’de ligde Alanya ile yapılacak mücadele için ise hafta içinde değerlendirme yapılıp karar verilecek. Osimhen’in aynı zamanda ülkesinde “Milli Takımdan Şampiyonlar Ligi için kaçtı” eleştirilerinden çok etkilendiği ve demoralize olduğu belirtildi.