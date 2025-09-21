Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Osimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek

Osimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor maçında da forma giyemeyecek olan yıldız golcünün dönüşü için 30 Eylül’deki Liverpool karşılaşması hedefleniyor. Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Osimhen'in eleştirilerden dolayı da moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray taraftarının sahalara dönüşünü dört gözle beklediği Victor Osimhen’in durumu netleşti. Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan yıldız oyuncu, yarın ligdeki Konyaspor mücadelesinde de kesin olarak 11’de olmayacak. Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket ederek hücumdaki önemli kozu Victor Osimhen konusunda risk almak istemiyor.

LİVERPOOL HESAPLARI

6 Eylül’de oynanan Nijerya-Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen için yapılan geri dönüş planlamasında 30 Eylül’deki Liverpool maçı hedef alındı. 26 Eylül’de ligde Alanya ile yapılacak mücadele için ise hafta içinde değerlendirme yapılıp karar verilecek. Osimhen’in aynı zamanda ülkesinde “Milli Takımdan Şampiyonlar Ligi için kaçtı” eleştirilerinden çok etkilendiği ve demoralize olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya! Tamam mı, devam mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya! Tamam mı, devam mı? - SporAli Koç ve Sadettin Saran karşı karşıyaBeşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı - SporBeşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtıUEFA oylama yapacak: İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir - Sporİsrail tüm turnuvalardan men edilebilirKenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli! - SporKenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli!Trabzon eriyor! Son üç maçta yedi puan kaybetti - SporTrabzon eriyor! Son üç maçta yedi puan kaybettiMourinho'dan farklı başlangıç! Benfica ile ilk maçına çıktı - SporMourinho'dan farklı başlangıç!
Sonraki Haber Yükleniyor...