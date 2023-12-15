Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı 2024
Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de heyecanın yanı sıra gol krallığında da büyük rekabet sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki kıran kırana mücadelesi devam ederken oyuncuların kaç gol attığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı 2024
Süper Lig'de zirve mücadelesi tüm hızıyla devam ederken gol kralının kim olacağı da merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvedeki yarışı tüm hızıyla sürerken, gol krallığında da iki takımın yıldız isimleri büyük rekabet içerisinde. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko bu hafta attığı gollerle Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'yi yakaladı. Gol krallığındaki son durum futbolseverler tarafından da büyük ilgi görmekte. Konuya ilişkin sporseverler internette en çok Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı 2024 konularını araştırıyor. İşte gol krallığındaki son durum.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM?
Süper Lig'in gol krallığında 12'şer golleri bulunan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko zirveyi paylaşıyor.
İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin golcüsü son hafta attığı goller ile Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi yakaladı ve gol krallığına ortak oldu.
Edin Dzeko | 12 Gol
Mauro İcardi | 12 Gol
Thiam Mame | 10 gol
Aytaç Kara | 9 gol
- Adam Buksa 8
- Mbaye Niang 8
- Sebastıan Szymanskı 8
- Dusan Tadic 7
- Onuachu 7
- İrfan Can Kahveci 6
- Wilfried Zaha 5
- Denİs Dragus 5
- Erencan Yardımcı 5
- Joao Novaıs 5
- Mamadou Fall 5
- Marius Moundılmadjı 5
- Rei Manaj 5
- Shalom Jehezkel 5
- Sergio Strandberg 5
- Sokol Cikalleshi 5