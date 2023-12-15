15 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:35

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve mücadelesi tüm hızıyla devam ederken gol kralının kim olacağı da merak konusu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvedeki yarışı tüm hızıyla sürerken, gol krallığında da iki takımın yıldız isimleri büyük rekabet içerisinde. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko bu hafta attığı gollerle Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'yi yakaladı. Gol krallığındaki son durum futbolseverler tarafından da büyük ilgi görmekte. Konuya ilişkin sporseverler internette en çok Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı 2024 konularını araştırıyor. İşte gol krallığındaki son durum.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM?

Süper Lig'in gol krallığında 12'şer golleri bulunan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko zirveyi paylaşıyor.

İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin golcüsü son hafta attığı goller ile Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi yakaladı ve gol krallığına ortak oldu.

Edin Dzeko | 12 Gol

Mauro İcardi | 12 Gol

Thiam Mame | 10 gol

Aytaç Kara | 9 gol