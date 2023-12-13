13 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:39

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla Süper Lig'e ara verilmişti. Verilen aranın ardından en çok merak edilen konu TFF'nin yapacağı açıklama oldu. Futbolseverler konuyla ilgili en çok TFF son dakika açıklaması canlı yayın! Mehmet Büyükekşi'den açıklama ile ilgili arama yapmakta. İşte canlı yayın

TFF SON DAKIKA AÇIKLAMASI CANLI YAYIN!

Bugün düzenlenen basın toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, süreç hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası 16. hafta maçlarının ertelendiği yönünden bir karar alınmıştı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meler'e yönelik saldırıları kınayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, lig maçlarının gelecek haftadan itibaren oynamaya devam edileceğini açıkladı. Süper Lig 19 Aralık'ta başlayacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA

Mehmet Büyükekşi açıklamalarında "Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez.

Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar gerekli kararları verecek.

Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

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