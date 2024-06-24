Türkiye A Milli Takımı'nda Çekya maçı öncesi şoke eden kaleci Doğan Alemdar sakatlığı! Sol diz ön çapraz bağında kopma

Türkiye'nin Çekya ile yapacağı Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçı öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Milli kalecilerden Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği yerine ise Muhammed Şengezer'in davet edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, antrenmanda sakatlanan Doğan Alemder için bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasına göre Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer kadroya davet edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.



Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.



2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."