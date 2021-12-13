Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Hyundai'nin SUV segmentindeki amiral gemisi Tucson, bu haftaki test konuğumuz oldu. Markanın yeni tasarım dilinin en iyi şekilde yorumlandığı model, geometrik ve sofistike çizgilere sahip. Dış görünüşü ile merak uyandıran Tucson, trafikte de fazlasıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Hyundai’nin ‘Parametrik Dizayn’ diye adlandırdığı dış tasarımda ilk olarak ön ızgara göze çarpıyor. Farlar, petek formundaki ızgaranın içinde monte edilmiş. Ayrıca bu LED farların dışında, alt kısımda bir başka far seti daha bulunuyor. Keskin hatlara sahip olan Tucson, yan ve arka profilden çok daha iyi görünüyor. Tercih edilen donanıma bağlı olarak 19 veya 18 inç jant alabiliyorsunuz. Bizim test ettiğimiz Elit Plus 4x4 modelinde 19 inç jant boyutları bulunuyordu. Arka stoplar kaplan pençesi formunda dizayn edilmiş. Birbirleriyle direkt olarak bağlantılı LED teknolojisi uygulanmış. Bu tasarım Ford Mustang’in elektrikli SUV’u, ‘Mach-E modeline çok benziyor. 620 litre bagaj hacmi bulunan Tucson da ayrıca elektrikli bagaj bulunuyor.

İLGİNÇ İÇ TASARIM

Tucson’un içinde bizi ayrı bir dünya karşılıyor. Öncelikle arka koltuklardaki baş ve diz mesafesi iyi seviyede. C-SUV’da aradığınız genişliği bulabiliyorsunuz. Bizim kullandığımız pakette arka koltuklarda ısıtma da bulunuyordu. Ön konsolda akışkan bir mimari yapı sizi karşılıyor. Sürücü bilgilendirme ekranı tamamen içe gömülmüş, bu da son dönemde ayrı bir ‘pad’ gibi duran sürücü ekranlarından Tucson’u ayırıyor. Yine 10,25 inç multimedya ekran ve dijital klima, yenilikçi iç tasarımı tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.

DÜĞMELİ VİTES FORMU

Otomobilde bir vites topuzu yok. Direkt olarak düğmelerle vites değişimi yapıyorsunuz. Ayrıca kablosuz şarj özelliği, koltuk ısıtma ve soğutma, eğim iniş kontrolü, direksiyon ısıtma ve 360 derece kamera tuşları da ön konsolda sizi karşılıyor. Yeni Tucson, sürüş konforu açısından kullanıcısını tatmin edebilecek seviyede bulunuyor. Süspansiyonları gayet yumuşak. Ayrıca yol tutuşu da iyi seviyede. Markanın teknoloji tarafından ilk kez kullandığı bazı özellikler de Tucson da yer alıyor. Örneğin; sinyal verildiğinde aynalardaki kamera aktif hâle gelerek, hız göstergesinden yolu görebiliyorsunuz. KIA da bu özelliği kullanan bir başka markaydı. Ayrıca gelişmiş acil fren desteği, güvenli iniş sistemi, sürücü dikkat uyarısı, çapraz trafik uyarı sistemi; Tucson’un ne kadar teknolojik ve güvenli olduğunu size kanıtlıyor. Markanın rekabet içinde olduğu; Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Nissan Qashqai ve Skoda Karoq göz önüne alındığında, Tucson teknolojik özellikleri ile bir adım öne çıkıyor diyebiliriz.

YAKIT ORTALAMA SEVİYEDE

Tucson, hem benzinli hem de dizel modelde 7 ileri otomatik DCT vites ile geliyor. İki versiyonda da 4 silindirli 1,6 litrelik motora sahip. Benzinli versiyonda bulunan direkt enjeksiyonlu turbo motor 180 PS güç üretirken, maksimum tork 265 Nm. Dizel versiyonda ise Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) motor kullanılmış. 4 silindirli dizel versiyonun beygir gücü 136 PS iken, maksimum tork değeri 320 Nm. Hem 4×4 hem de önden çekişli 4×2 versiyonun maksimum sürat değeri 180 km/s. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise önden çekişli versiyonda 11,4 saniye iken dört çekerde 11,6 saniye. Tüm versiyonlarda yakıt deposu 54 litrelik hacme sahip. Yakıt tüketimi ise kullanım şekline ve moduna (Eco, Normal, Sport) göre; benzinli motorda 6,3-8,9 litre aralığında. Bu değer; dizel motorun ise 4×2 versiyonunda 5,1-6,5 litre iken, 4×4 versiyonda 5,5 ve 7,0 litre aralığında değişiyor. Biz test sürüşümüzde 100 kilometre de 8,5 litre tüketim değerini gördük.

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