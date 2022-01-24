Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ülkemizde son 16 yılda olduğu gibi bu yılı da ihracat şampiyonu olarak tamamlayan otomotiv sektörümüzün önemli çatı kuruluşlarından olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam hafta içi otomotiv basını ile bir araya geldi. 2021 ve 2022 yılları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Saydam, bu yıla olumlu bir yaklaşımla girdiklerini belirtti. 2021 senesini 2020 ile aynı mertebelerde kapattıklarını dile getiren Saydam “2021 yılına da olumlu bir bakış açısıyla başlamıştık ama yaşanan global sorunlar ortada. Bunların bir kısmını ne yazık ki 2022 yılına taşımak zorundayız. Buna rağmen bir basamak dünya üretimindeki yerimizi arttırdık. 14’üncü sıradayken Kanada’yı geçerek 13’üncü sıraya çıktık. Önümüzdeki ülkeler ise hep ilk 10’da görmeye alıştığımız Fransa, Rusya ve Tayland gibi ülkeler. Sürekli altını çiziyoruz; Türkiye’nin yeri iş gücü ve kapasitesi ilk 10’dur” ifadelerini kullandı.

Saydam sözlerine şu şekilde devam etti; Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u ziyaretimizde dile getirdik, dünyadan aldığımız pay geçen sene yüzde 1,6 idi, şu anda yüzde 1,7 oldu. Sayın Bakan’ımızda Türkiye’nin dünya ihracatında, toplam anlamda, tüm ürünleri kattığımızda, yüzde 1,3 mertebesinde olduğunu ifade etti. Yani otomotiv bir bakıma Türkiye ortalamasını yükselten ve dünyadan ortalamanın üzerinde pay alan bir sektör. Otomotiv İhracatçılar Birliği ihracat verilerini 3 alt segmentte değerlendiriyor. Bunlardan birincisi binek araçlar. İkincisi ticari amaçlı eşya taşımaya mahsus araçlar. Üçüncüsü de tedarik sanayi. Bu üçlü kırılımda, 11,8 milyar dolarlık ve yüzde 41’lik pay ile tederaik sanayii olarak ilk defa bu sene ilk sıraya yerleştik. Biz 2020’yi bitirirken, 2021’e büyük umutlarla başlamıştık ve ilk 6 ayda bu umutlarımızı teyit eden hatta üzerine çıkan sonuçlar alınmışken son 6 ayda özellikle çip krizi nedeniyle üretim beklendiği gibi olmadı. Hiç planda olmayan bir çip krizi ülke ekonomimize yaklaşık 4 ila 5 milyar dolarlık zarar verdi. Bu kayıp dünya genelinde ise 250 milyar dolar civarında…

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