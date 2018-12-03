Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınla verildi. Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain’i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor. Ekim ayında Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile NASA astronotu Nick Hague'yi UUİ'ye götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı. UUİ'de halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor. NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.