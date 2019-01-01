Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Uzaktan Erişim özelliği; bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlara kablosuz bağlanma imkanı sunarak, kullanıcıların uygun programları ve uygulamaları Samsung Akıllı TV’leri üzerinden kontrol edebilmesini sağlıyor. Klavye gibi giriş cihazları da Uzaktan Erişim özelliği ile Samsung Akıllı TV’lere bağlanabiliyor. Böylece kullanıcılar HDMI bağlantısına gerek duymadan, kendi odalarındaki bilgisayara oturma odalarındaki televizyondan erişebiliyor, klavye ve fare kullanarak TV ekranında internette gezinebiliyor veya oyun oynayabiliyorlar.