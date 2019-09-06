Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma gelen yeni özellik ile gündemde. Pek çok kullanıcının merakla beklediği karanlık mod desteği WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web’e geldi. Bu modu beklenenin aksine WhatsApp ekibi değil, bağımsız bir geliştirici yaptı. Bu özellik pek çok kullanıcının ilgisini çekse de bunun üçüncü parti bir uygulama olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçme riski taşıdığını belirtmekte fayda var.