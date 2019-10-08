Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

3,3 inç boyutunda ve sadece 70 gram ağırlığındaki telefon sporcularının yanı sıra kurumsal çalışanlar için de ideal bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Android işletim sistemine sahip Palm, Google Play Store ve Google Assistant’ın yanı sıra bir akıllı telefonda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi size sunuyor. İşte Palm’ın teknik özellikleri:

¥ Qualcomm 435 Snapdragon işlemci

¥ 3 GB RAM

¥ 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera

¥ 4.5 G desteği

¥ Google Assistant ile sesli aktivasyon

¥ Fiyatı 2.999 TL