Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

NBA Golden State Warriors’da oynayan başarılı basketbolcu Stephen Curry’den aldığı yatırımla atağa kalkan Palm, Amazon.com.tr’de 2.975 TL fiyatıyla satışa çıktı. Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışan Palm, 720 Mp çözünürlük sunan 3,3 inçlik bir ekran taşıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga setinden alan akıllı telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dâhilî depolama alanı ile geliyor. 800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Palm’da 12 MP arka ve 8 MP ön kamera bulunuyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza tam dayanıklı olan cihaz, Amazon.com.tr’de 2.975 TL’den satışa sunuluyor.