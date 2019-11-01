Apple CEO’su Tim Cook, Apple Card üzerinden 24 ay taksit ile iPhone satışı yapacaklarını duyurdu. Satışlarda ise vade farkı alınmayacak. Teknoloji devi bu sayede kullanıcıları GSM operatörlerine bağlı kalmaktan kurtaracak. ABD’de iPhone modellerini peşin satın almak istemeyen kullanıcıların tercihi, genellikle AT&T ve T-Mobile gibi operatörleri tercih etmek oluyor.
Apple 24 ay taksitle iPhone satışı yapacak
01.11.2019 - 07:48 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya genelinde satışları düşen Apple, taksitli satış dönemini başlatıyor.
Etiketler : APPLE,IPHONE,
659832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/659832.aspx
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