Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple CEO’su Tim Cook, Apple Card üzerinden 24 ay taksit ile iPhone satışı yapacaklarını duyurdu. Satışlarda ise vade farkı alınmayacak. Teknoloji devi bu sayede kullanıcıları GSM operatörlerine bağlı kalmaktan kurtaracak. ABD’de iPhone modellerini peşin satın almak istemeyen kullanıcıların tercihi, genellikle AT&T ve T-Mobile gibi operatörleri tercih etmek oluyor.