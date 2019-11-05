Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Trendyol Group CEO’su Demet Mutlu iki bin kişilik ekip ve binlerce iş ortağı ile kasım ayı kampanyaları için hazır olduklarını belirterek “Geçtiğimiz sene Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızla kasım ayında rekor ticaret hacmi gerçekleştirdik, bu sene bir defa daha kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Trendyol olarak hedefimiz 40 milyon ürün satışı, 500 milyon ziyaret, 20 milyar görüntülenme. Bugün platformumuzda 81 şehirden binlerce satıcı senede 200 milyondan fazla ürünü Trendyol aracılığıyla bütün Türkiye’ye ulaştırıyor. Bu sayede Türkiye’nin neresinde olursa olsun satıcılarımız daha fazla satış yaparak işlerini büyütüyor ve ekosistem genişlemeye devam ediyor. AR-GE ekibimizle altyapı çözümleri ve yeni yazılımlar geliştirerek iş ortağımız satıcılarımızı ve bütün dijital ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.