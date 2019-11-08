Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Logitech G915 Lightspeed klavye, 1 milisaniye raporlama hızı ve 135 güne kadar kesintisiz kablosuz oyun deneyimi sunuyor. G915 ayrıca özel makro dizilerini ve uygulama içi komutları kullanıcıların parmaklarının ucuna getiren beş tane dâhili programlanabilir G tuşu içeriyor. Ultra ince, kablolu G815 Lightsync ise, 5 özel programlanabilir G tuşu, 3 adede kadar atanmış profil, Logitech G Hub üzerinden özelleştirilebilir G Lightsync RGB teknolojisiyle geliyor. İki oyun klavyesinde standart mekanik switch’lere göre yüzde 25 daha hızlı tepkime için bunların yarısı yüksekliğinde, yüksek performanslı, düşük profilli GL mekanik switch’ler bulunuyor ve daha rahat yazma deneyimi sunuyor.