Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük endişemiz hiç şüphesiz hırsızlık olayı. Kale Kilit tarafından yapılan Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları Araştırmasına göre evlerin yüzde 75’i, işyerlerinin yüzde 81’i en çok hırsız girmesinden endişe ediyor. Şirketin Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, işin en kötü tarafının ise hırsız ile karşılaşmak olduğunu söylüyor. Evde hırsız ile karşılaşmaktan korktuğunu söyleyenlerin oranının yüzde 50’yi bulduğunu belirten Yorgancıgil, buna rağmen katılımcıların yüzde 38’i evden çıkarken, yüzde 49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor. Kapılar kilitlenmese de Yorgancıgil’e göre yüksek teknoloji ürünler ile hırsızların işi artık daha zor. Tüketici kullanım alışkanlıklarını ve hırsızlık yöntemlerini dikkate alarak daha teknolojik kilit sistemleri geliştirdiklerini belirten Yorgancıgil, evlerin daha güvenlikli hale geldiğini söyledi. Kale Kilit olarak geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi veren Yorgancıgi önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandıkları yüz tanıma sistemi ile Apple’ın Face ID’sinden bile daha hassas tarama yaptıklarını belirterek, “Yüz tanıma teknolojileri şu anda en çok Çin’de kullanılıyor. İnsanarın yüz ifadesinde mana çıkarabiliyorlar. Bunun amacı yüz tanımaktan çok yüzden psikoloji ve ruh haline anlamak. Ayrıca bu sistemle sorgulama da yapabiliyorsunuz. Biz de üç boyutlu tarama yapan bir sistem geliştirdik. Benim bildiğim ikizler Apple’ın Face ID’sini kandırabiliyor. Bizim ürünümüz Face ID’den de güvenli. Daha düşük bir hata oranına sahip. Yüz ile birlikte avuç içini tanıyor. Hem gece hem gündüz kamerası var” dedi. Yorgancıgil, bu sistem sayesinde 100 kişiye kadar yüz ve avuç içinin tanıtılabildiğini söyledi.

ANAHTARI KAPIDA UNUTMA DERDİ BİTİYOR

Ar-Ge çalışmaları ile monoblok kilitleri de elektromanyetik hale getirdiklerini dile getiren Yorgancıgil şunları kaydetti: “Bu tür kilitler içerisinde yer alan motor sayesinde otomatik kilitleme yapıyor. Bu şekilde fiziki anahtar kullanmadan kartla, parmak iziyle ya da uzaktan kumanda ile kilidi açabiliyorsunuz. Ayrıca kilidi kapıda unutma derdine de son verdik. Mesela anahtarı sokup kapıyı açıp içeri girdiniz. Ama anahtar dışarıda kaldı. Birisi anahtarınızı alıp gidebilir ya da kopyalayabilir. Geliştirdiğimiz sistem ile anahtar kilidin üzerinde kaldığında anda alarm ötüyor. Bu ürünü 2016 yılında lanse ettik ama daha da geliştirdik. Alarm sistemleri ile entegre haline getirdik. Ayrıca bu üründe tuzaklı. Hırsız mengene ile bareli kırmak istediğinde tuzaklı kısmı kırıyor aslında. Böylece kapıyı açması zorlaşıyor. Aynı zamanda tuzaktan kırıldığı için 8 saniye içerisinde alarm ötüyor. 100 desibel ses çıkarıyor. Yaptığımız kilitlerin en iyi yanı şu; alarm sistemleri kapı açıldığında devreye girer ama bizimkiler kapı açılmadan öter. Yani hırsızı dışarıda tutar. “

Yine önümüzdeki yıl satışa sunmayı akıllı kilit ile kullanıcıların telefon üzerinden yetkilendirme yapabileceğine dikkat çeken Yorgancıgil, “Mesela temizlikçinin eve belirli bir saat içerisinde girmesini istiyorsunuz. Her iki tarafta da telefon üzerinden uygulamayı yüklüyor ancak yetkiyi siz veriyorsunuz. İstediğiniz zaman yetkiyi kaldırabiliyorsunuz. Ürünümüz şu an hazır ama aplikasyonun hazır hale gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yorgancıgil, kilitteki yarım asırlık tecrübelerini bundan sonra alarm sektörüne taşımak istediklerini kaydetti.

AKILLI KAPI ZİLİ VE AKILLI DÜRBÜN

Kale Kilit’in kapı güvenliğinin yanı sıra akıllı kapı zili ve dürbünü de geliştirdi. Sinan Yorgancıgil, akıllı kapı zilinin evde kimse yoksa cep telefonunu aradığını belirterek, “Siz de kapıdaki kişiyi görüyorsunuz ve canlı olarak konuşabiliyorsunuz. Akıllı dürbün sayesinde ise artık kapı deliğine bakmanız gerekmiyor. Kapının arkasında yer alan monitörden dışarıdaki kişiyi görebiliyorsunuz. Eğer evde yoksanız cep telefonu üzerinden de görebilirsiniz” dedi.