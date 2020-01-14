Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

#bicesaret kampanyası kapsamında gençlerin kitlesel fonlama platformu Fongogo tarafından desteklenen projeleri Facebook ve Instagram aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak. Projeler için başvurular başlarken son başvuru tarihi ise 10 Mart olarak belirlendi. PepsiCo Yiyecek Pazarlama Direktörü Osman Dilber kampanya çerçevesinde çevre, dans, eğitim, kültür ve sanat, film, müzik, spor, tasarım ve mimari, teknoloji ve turizm konularında hazırlanan projelerin sosyal medya üzerinden tanıtımını yapacaklarını belirterek, Fongogo’nun kuru ortaklarından Ali Tirkeş de gençlere fon imkânı sağlayarak destek olacaklarını söyledi.