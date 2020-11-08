Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden Aktepe Bilişim ile distribütörlük anlaşması imzalayan Dynabook Europe, X30L-J ve X40-J modellerini akasım ayı içerisinde satışa sunacak. Dynabook'un Toshiba'nın 35 yılı aşkın dizüstü bilgisayar mirası üzerine inşa edildiğini belirten Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Türkiye stratejik bir pazar. KOBİ'ler büyük fırsatlar sunuyor. 2020'nin ilk beş ayında Türkiye'deki BT teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 12’lik bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeyi ve B2B alanında lider yenilikçi teknoloji çözümleri sağlayan bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Sharp'ın AIOT teknolojilerinden, tedarik ve üretim yeteneklerinden faydalanan ürün portföyümüz, tüm bu dönüşüme mükemmel bir şekilde uyuyor” dedi.

Aktepe Bilişim Satış Direktörü Gökmen Aktepe de Türkiye'de mağaza yatırımları yapacaklarını ifade ederek "CONTEXT verilerine göre Türkiye'deki dizüstü PC satışları, 2020 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı. KOBİ'lere, iş dünyası ve kamu sektörüne yönelik özel teklifler sunacağız. İlk olarak eğitim kurumları ve hastanelerde olacağız. 2021 yılında üç büyük şehirde Dynabook mağazaları açacağız. Üç yılda 15 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

HAFİF VE DAYANIKLI

Gücünü 11. Nesil Intel Core işlemcilerden alan X30L-J ve X40-J sadece 906 gram ağırlığı ile dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. 32 GB DDR4 3200 MHz çift kanallı belleğe sahip olan her iki model, 1 TB’ye kadar depolama seçeneği sunuyor. Yalnızca 30 dakikada yüzde 40 şarj olan modeller tam şarj ile14 saate kadar kullanılabiliyor.