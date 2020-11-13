Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Android Beta uygulamasına gelen güncellemenin ardından yeni bir güncelleme göze çarpıyor.

Gelen güncellemede İnstagram görünümünde yeniden değişiklik yapıldı.

KEŞFET YUKARIYA GİTTİ

Geçen ay İnstagram içinde yapılan değişiklik ile alt tarafta bulunan menüdeki 'ara' kısmı yukarıya alınmıştı. Bu değişiklik, kullanıcılardan çokça tepki almıştı.

Gelen eleştirilerin ardından, İnstagram eski görünümüne kavuştu.

Yayımlanan güncelleme Beta sürümüne geldi ve uygulamayı kullananlar ekrandaki değişiklikleri hemen fark etti.

Yeni İnstagram'a bir göz attığımızda yukarıya iki yeni ekleme yapıldığı görüldü. Burada gönderi paylaşımı kısmı eklendi.

Öte yandan kalp şekli de eklenmiş ve bildirimler artık üstten gelecek. Alt kısma baktığımızda 'ara-keşfet' kısmının yeniden alt menüye alındığı görüldü.

Söz konusu güncelleme Android Beta sürümüne geldi. Güncellemenin sırayla diğer sürümlere de gelmesi bekleniyor.