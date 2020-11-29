Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapılan araştırmalar Türkiye’deki 56 milyon internet kullanıcısının 34 milyonunun oyun oynadığını ortaya koyuyor. Türkiye’de 2019'da 11,1 milyon olan e-Spor izleyici kitlesinin 2020'de 12,7 milyonu geçmesi bekleniyor. Dünya genelinde de 600 milyon kişilik dev bir kitleye sahip olan e-Spor ve video oyun sektörü bu alandaki ticaret hacminin de artmasını sağladı. İncehesap.com’un verilerine göre, klavye, mouse, kulaklık, monitör gibi gaming ekipmanlarının satışı bir önceki yıla kıyasla yüzde 157 oranında artış gösterdi. Beşiktaş e-Sports’un ana sponsorluğunu üstlenerek e-Sporculara destek verdiklerini belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-Spor sektörü büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle pandemiyi geride bıraktığımız günlerde, Türkiye’de e-spor turnuvalarının artacağını ve sektöre gösterilen ilginin katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.