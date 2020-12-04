Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix’in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek ve yeni istihdam imkânlarını beraberinde getirecek. Ayrıca bu adım Türkiye’de üretilen başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nexflix'in kararının Türkiye'nin tanıtımı ve kültür diplomasisi açısından önemli olduğunu belirterek "Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 195 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Netflix'in kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings de “Türkiye, zengin kültürü ve köklü hikâye anlatma geleneği ile bizim için çok değerli bir ülke. Bu sebeple muhteşem bir şehir olan İstanbul’da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak" diye konuştu.

Netflix, dünyanın dört bir yanındaki üyelerinin Türkiye’de üretilen yapımlara daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan ‘Made in Turkey’ içerik koleksiyonunu kullanıma sunmuştu. Özel bir adres (netflix.com/MadeInTurkey) aracılığıyla dünyanın her noktasından erişilebilen bu koleksiyonda, Türkiye’de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlar ABD ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 30’un üzerinde farklı dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte izlenebiliyor.