Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar tarafından kurulan Inofab, Spirometre ve Spirocloud adı altında geliştirdiği uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonlarını ölçerek astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini sürdürmelerini sağlıyor. Ayrıca COVID-19 salgını döneminde çok anlam kazanan uzaktan takip çözümleri sunuyor. Inofab’ın hayata geçirdiği Spirohome, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden yoğun talepler alırken Haziran 2019’dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildi. Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilaç araştırmalarında yer alan ERT ve yüksek üretim kapasitesine sahip Karel ile önemli iş birlikleri bulunan Inofab, aldığı yatırım sayesinde ABD pazarı için FDA onayını tamamlayarak küresel pazarda edindiği payı büyütmeyi hedefliyor.