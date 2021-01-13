Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden gece boyunca devam eden AKINCI'nın 3’üncü prototipinin testinden videolarını paylaştı. Görüntülerde, AKINCI’nın test yapılma görüntüleri görülüyor.
Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı
13.01.2021 - 11:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar,AKINCI PT-3,
759615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/759615.aspx
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