Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter'ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

Bir süredir Türkiye'den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.

Böylece, Türkiye'de aktif olarak kullanılan yabancı sosyal medya kanallarından Pinterest hariç tamamı, Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıklamış oldu.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemenin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk temsilci atama kararını, Rus VK platformu vermişti. (Sabah)