Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TCL’in yeni tableti WiFi özelliği ile öğrencilerin online derslere rahatlıkla katılabilmesini sağlıyor. Cihazdaki çift mikrofon ve hoparlör sistemine ek olarak ön kamerası sayesinde öğrenciler net bir şekilde görülebiliyor ve duyulabiliyor. Ebeveynler de çocuklarının online dünyada geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. TCL TAB 10S ayrıca TCL Passive Pen kalemi ile geliyor. TCL TAB 10 S WiFi 1.599 TL’den, TCL TAB 10 FHD 4G 1.799 TL’den satışa çıkıyor.