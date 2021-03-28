Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İstanbul’da mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Crazyhubs’ta program süresince katılımcılara üç aylık kapsamlı bir eğitim programı, aylık ödenek, eğlenceli bir fiziksel ofis ortamı, CrazyLabs profesyonelleri tarafından proje danışmanlığı ve mentorluk bir arada sunulacak. Bu program sonunda, oyun geliştirme takımları kendi oyun stüdyolarını kurma yolunda emin adımlar atmaya başlamış olacak. Programı tamamlayan geliştiriciler CrazyHubs Diploması’na sahip olacağını belirten CrazyLabs Türkiye Lideri Onur Uça "Oyunları başarılı bulunursa CrazyLabs tarafından kar paylaşımlı gelir modeli sunacak yayıncılık anlaşmasını değerlendirmeye hak kazanacaklar. Hedefimiz Türkiye'den yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkarmak” dedi. Bahçeşehir Üniversitesi BUG LAB tarafından da desteklenen CrazyHubs İstanbul için başvurular https://www.crazylabs.com/crazyhubs/turkey/ adresinden yapılabiliyor.