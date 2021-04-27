Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

“Bi’ Dünya Görüş” mottosuyla yola çıkan Mirket kullanıcılarına alanlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunuyor. Kullanıcılar fikirlerini “mirk” adı verilen içeriklerle paylaşabilirken aynı şekilde mirklerle gündemi takip edebiliyor. Kullanıcılar uygulama ile etkinliklere, yarışmalara ve anketlere de katılabiliyor. Mirket’in kurucu Berker Gürcihan daha tanıtıma çıkmadan dört binden fazla kullanıcıya ulaştıklarını belirterek “Mirket, genç ve yetenekli bir ekibin elinden çıktı. Çok kısa süre binlerce kullanıcıya ulaştık. Kısa, orta vadeli hedeflerimizden bazılar 1,5 milyon kullanıcıyı Mirket deneyimiyle tanıştırmak ve yurt dışına açılmak” dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Mirket’e üye olduğunuzda ilgi alanlarınızı belirlediğiniz alana gerekli bilgileri girmeniz ilk adım için yeterli. İlgilendiğiniz alanların belirlenmesinden sonra kişiselleştirilen içerikler ana sayfanızda yer almaya başlıyor. Ayrıca merak ettiğiniz konularda yaş aralığı, cinsiyet ve şehir bilgilerine göre filtreleme yapabiliyorsunuz. Mirket’in hedeflerinden biri de ilgi alanları havuzundaki uzman profillerin öne çıkarılması yer alıyor. Kullanıcıların geleceğe yönelik tahmin mirklerin doğru cevaplanması uzmanlık puanı toplamasına imkân sağlıyor. Uzman puanının yanı sıra statü puanlaması da bulunuyor. Mirket uygulaması Android ve IoS marketten ücretsiz olarak indirilebiliyor.