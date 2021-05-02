Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu teknolojide Ultra Gece Video Algoritmaları karanlık ortamda otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatırken arkadan aydınlatma durumunda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Böylece net ve doğal renkler elde ediliyor. Reno5'te Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) özelliği ile de öyküler eş zamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bunun yanı sıra 22 farklı sahne moduna sahip cihazda 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Reno5 ayrıca kullanıcıya 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sağlıyor. 4300 mAh kapasiteli batarya ve 50 W SuperVOOC 2.0 ile desteklenen cihaz 31 dakikada yüzde 80, 48 dakikada ise yüzde 100 şarj oluyor. Oppo Reno 5'in fiyatı ise 4.999TL.