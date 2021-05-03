Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'in 26 yaş altında tüm operatör hat sahibi ya da kullanıcısı olan abonelerin hizmetine sunduğu mobil uygulaması GNÇ yenilendiği kaydedilirken, uygulamanın gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanının yanı sıra pek çok özel fırsat ve avantaj sunduğu vurgulandı.

Verilen bilgiye göre IOS AppStore, Google Play ya da Huawei AppGallery'den ücretsiz indirilebilen GNÇ uygulamasında bulunan oyunlar gençlerden büyük ilgi görüyor. Bu oyunlarla gençler boş zamanlarını keyifli şekilde geçirme imkanı bulurken, uygulama içindeki yarışmalarla cep telefonu, alışveriş çeki gibi büyük ödüller kazanabiliyor, ayrıca GB hediyelerinden de faydalanabiliyorlar. Uygulamanın video platformu olan ‘Challenge TV' yeni dönemde de gençlere ödüllü yarışmalar sunuyor. Sakızla en büyük balonu yapma, 10 saniyede en fazla limon dilimi yeme gibi ‘challenge'lara katılmak isteyen gençler, çektikleri videoları Challenge TV'ye yükleyerek telefon, tablet, akıllı saat gibi ödüller kazanma şansı yakalıyor. Ek olarak videosu onaylananlara GB hediyesi veriliyor.

Ünlü markalar uygulamada

Yenilenen uygulamada birbirinden ünlü markaların ayrıcalıklarının da gençlere sunulduğu bildirildi. Verilen bilgiye göre, uygulamada her Pazartesi sürpriz saatlerde düzenlenen ‘özel kampanya'ya katılan gençlere büyük ödüller ve avantajlı teklifler veriliyor. GNÇ yeni dönemde de ‘Çatlat' kampanyasıyla haftada 2 kez sürpriz internet fırsatları sunmayı sürdürüyor. Turkcell'li gençler her hafta ‘Çatlat' ile iki kez ücretsiz GB kazanabiliyor.