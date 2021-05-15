Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan ve Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, çok tartışılan 'gizlilik sözleşmesi' için verdiği kararı 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Bugün yürürlüğe giren hizmet şartlarındaki güncelleme ile birlikte paylaşım yapan WhatsApp, mesajında 'hesabınızı silmeyeceğiz' ve 'kişisel verileriniz göremiyoruz' ifadelerini kullandı.

WhatsApp, gelen tepkiler üzerine sosyal medya uygulaması Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

WHATSAPP'TAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

"Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz" şeklinde paylaşım yapan WhatsApp, "Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Gizlilik politikası ve şartları ile ilgili yeni bir güncelleme yapacağını duyuran WhatsApp dünya çapında büyük tepki ile karşılaşmış, sonrasında yeni güncellemeyi 15 Mayıs’a erteleyerek yapılan değişikliği kullanıcılara açıklamak için süre kazanmıştı.

TÜRKİYE ZORUNLU ÜLKELER ARASINDAYDI

WhatsApp, yeni sözleşmenin onayını bazı ülkeler hariç dünya genelinde zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.

ALTERNATİF MESAJLAŞMA UYGULAMALARINA GEÇİŞ YAŞANDI

WhatsApp’ın tartışmalara neden olan güncelleme kararına karşı Türkiye’de çok sayıda kişi diğer alternatiflere yöneldi. WhatsApp, başta BİP, Signal ve Telegram olmak üzere Türkiye’deki kullanıcılarını bu uygulamalara kaptırmıştı.

WhatsApp’a dava açabiliriz Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün "Kişisel veriler, kanunen güvence altına alınmıştır. WhatsApp’ın bunları şarta, sözleşmeye bağlı talep etmesi kanuna aykırıdır. Bu sebeple Türkiye'deki 40 milyon kullanıcıya mahkeme yolu açık" dedi.