Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu sayede işletmelerde yoğun zaman ve kaynak tüketen rutin işler, belirlenen yazılım senaryoları doğrultusunda otomasyon desteğiyle yapılması sağlanıyor. RPA teknolojisini Turkcell Grubu içinde 117 projede başarıyla kullandıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Turkcell RPA’nın otomasyon robotlarını, arka planda çalışabilme özelliğine sahip ‘dijital çalışanlar’ olarak düşünebiliriz. Kendilerine özel kullanıcı adı, şifre ve eposta adresleri bulunan bu dijital çözüm ortakları, tanımlanan işlerini sıfır hata ile yapıp şirketlere hız ve verimlilik sağlarken maliyetleri de çok büyük oranda düşürüyor” dedi. Hem bulut teknolojisi üzerinden çalışabilen hem de şirket içindeki sunuculara kurulabilen Turkcell RPA; bankacılık, sigortacılık, kargo, medya, turizm, perakende, sağlık, üretim, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri gibi pek çok farklı sektörde şirketlere özel çözümler sunuyor. Ayrıca şirketler, Turkcell RPA çözümünü bulut üzerinden 30 gün boyunca ücretsiz tecrübe edebilecek.