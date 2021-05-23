Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar davetiye yoluyla platforma üye olabilecek. Şimdiye kadar sadece iOS tabanlı cihaz sahipleri Clubhouse kullanabiliyordu. Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkânı tanıyor. Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dâhil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor. Ancak uygulama üzerinden Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılamıyor.