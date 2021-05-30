Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Buna göre sistemde tanımlı 50 bin 170 İHA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ön tasarımı yapılan ve hava araçlarına takılabilen modül vasıtasıyla takip edilebilecek. Böylece firmalar herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan güvenli şekilde taşımacılık yapabilecek. Ayrıca İHA'lar için şehirlerarası ana uçuş koridorları, bunun yanında şehir içi uygun uçuş kanalları tanımlanarak yönetim yapılanması ve kurallar belirlenecek. İlk test uçuşu ise Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ile Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında gerçekleştirilecek.