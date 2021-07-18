Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ABD’deki California Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 15 yıldan uzun bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan, 30’lu yaşlarının sonundaki bir erkek hastayla çalıştı.

Baş, boyun, kol ve bacaklarını kısıtlı hareket ettirebilen ancak konuşamayan hastanın beynine elektrotlar yerleştirildi. Çalışmada ilk olarak hastadan “su” veya “iyi” gibi kelimeleri söylenmesi istendi ve bu sırada elektrotlar beyin sinyallerini kaydetti. Deneğin belirlenen 50 kelimeyi defalarca söylemeye çalıştığı çalışmada, algoritma en sonunda 1.000’den fazla kelime oluşturulabilecek 50 kelimeyi ayırt edebildi.

3-4 SANİYE GECİKME SÜRESİ

Algoritma, deneğin “Nasılsın?” veya “Susadın mı?” sorularına verdiği “Çok iyiyim” ya da “Hayır susamadım” gibi vermeye çalıştığı cevaplarını beyin aktivitesinden deşifre ederek bu ifadeleri kelime kelime bilgisayar ekranına gönderdi. Cevaplar, deneğin konuşmayı denemesinden 3 veya 4 saniye sonra ekranda yer aldı. Böylece çalışmada, bilgisayar algoritması beyin dalgalarından faydalanılarak konuşamayan felçli kişilerin söylemek istedikleri bilgisayar ekranında deşifre edildi. Araştırmanın sonuçları, “New England Journal of Medicine” dergisinde yayımlandı.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Şebnem Özdemir ile Doç. Dr. Burak Şişman, cilt kanserine karşı erken tespit sağlayan yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen projenin hayata geçmesi için yatırım gerektiğini belirten Özdemir, prototipin umut verici olacağını söyledi. Özdemir, makinanın en ufak bir değişimi bile kaçırma şansı olmadığını belirterek, "Yabancı yatırım aldığı takdirde kullanılacağı ilk ülke Türkiye olmayacaksa bu çok haz edeceğim bir nokta olmayacak.” açıklamalarında bulundu.