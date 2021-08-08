Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çevreci ve ekonomik ulaşım araçları her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Bu noktada ilk tercih ise elektrikli bisikletlerden yana. Fakat fabrikada üretilmiş elektrikli bisikletler standart yapıları sebebiyle bisiklet tutkunları tarafından tercih edilmiyor. Türkiye’nin yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe, Byqee ile iş birli ile klasik bisikletleri kısa sürede elektrikli bisiklete dönüştürüyor. Bisikletlerde kullanılan telefon tutacağından sepet ve mataraya kadar birçok parça da yine Zaxe tarafından hazırlanıyor. Elektrikli bisikletlerin ideal bir ulaşım aracı olduğunu belirten Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı “Ülkemizdeki bisiklet üretimi yıllık 400-420 bin adet civarında. 2021'in ilk beş ayındaki bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı. Türkiye’de üretilen bisikletlerin yüzde 70’i ihracata, yüzde 30’u da iç tüketime gidiyor. Byqee’nin Zaxe 3D yazıcı ile ürettiği elektrikli dönüşüm kitleri ile normal bisikletler birkaç dakika içinde 45 kilometre menzile kadar yol yapabilen bir elektrikli ulaşım aracına dönüşüyor. Dünyada otomobil yolculuklarının yüzde 40’nın 5 kilometre ve altındaki mesafelere gitmek için yapıldığını düşündüğümüzde, Byqee ile çalışmamız sadece ekonomiye değil, çevreye de önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Bisikletlerin hazırlanan dönüşüm setleriyle üç saatten başlayan şarj ile birlikte kilometrelerce yol alan çevreye hassas ve ekonomik bir ulaşım aracı hâline geldiğini anlatan Akıncı “3D yazıcıların dünyayı değiştireceğini biliyoruz. Bunun bir parçasını da bisikletlerden başlatmak bizim için çok önemli. Yerli bir şirket olan Zaxe ile yine ülkemizden çıkan bir startup olan Byqee’un güçlerini birleştirmesi, başta İstanbul olmak üzere hemen her büyük şehrinde trafik ve ulaşım sorunlarının yaşandığı Türkiye’de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Daha şimdiden Byqee’nin dönüşüm setlerine, tüketicilerden büyük bir ilgi var. Kuşkusu bunda Covid-19 ile başlayan bisiklet ile ulaşım ihtiyacının ve tutkusunun da payı büyük. Türkiye klasik bisikletlerin elektrikli bisiklete dönüşümü konusunda büyük bir ivme yakalayacak ve inancımız o ki, yakın gelecekte klasik bisikletlerin çoğu elektrikli bisiklete dönüşecek. Sadece ülkemizdeki bisikletlerin dönüşümü değil, hazır setlerle beraber bu ürünlerin ihracını da gerçekleştirip ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Biz de en az 2021’in ilk beş ayında 55 milyon dolara ulaşan bisiklet ihracatı kadar önemli rakamları sağlayarak ülke ekonomisini geliştireceğiz” diye konuştu.

BİSİKLET AKSESUARI DA ÜRETİYOR

Sadece bisikletlerin elektrikli dönüşümü için değil, bisikletler için gereken aksesuarları da hayata geçirmek için 3D yazıcıların gece gündüz çalıştığını anlatan Akıncı şu bilgileri verdi: Zaxe Z1 yazıcıyı kullanarak bisiklet aksesuarları bastık. Telefon ve matara tutacağı, jant süsü ve sepet gibi parçaları hayata geçirdik. 20 adet jant süsünü 4’lü olarak 6 saat 25 dakikada ürettik.

Bisiklette merkez üs olacağız Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türk Bisiklet Endüstrisinin, salgın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü söyledi.