Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

1800’LÜ YILLARA KADAR ERİŞİLEBİLİYOR

MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor. Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

YOĞUNLUĞA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların öğelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

Soyağacına bakınca hayatının şokunu yaşadı! Babası meğer ebesiymiş ABD'de yaşayan kadın soyağacına bakınca hayatının şokunu yaşadı. Tüp bebek olan kadının gerçek babası kendisini doğurtan doktor çıktı.

Soy Ağacımı Nasıl Öğrenirim? Soyağacı Öğrenme Giriş Soy ağacı öğrenme giriş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Soy ağacımı nasıl öğrenirim sorusu milyonlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. E-Devlet'in hizmete sunduğu Alt Üst Soy Raporu uygulaması ile Türkiye bir anda soy ağacını öğrendi ve 1800'lü yıllara kadar soyunu sorguladı. Halen daha E-Devlet Alt Üst Soy Raporu soyağacını öğrenemeyenler soy ağacı sorgulama işleminin nereden yapılacağını araştırıyor. İşte soy ağacı sorgulama işlemleri...

Soyağacı sorgulamada eski tarihlere nasıl gidilir? (Göçmenler Soyunu Nasıl Öğrenecek?) Soyağacı sorgulama vatandaş tarafından büyük ilgi gördü ve ilk günlerde siteye yoğun bir yüklenme yaşandı. Günde 300 bin kişiye yakın sorgulama yapıldı. Ancak herkes aradığını bulamadı, bulanlar ise "Soyağacı sorgulamada eski tarihlere nasıl gidilir?" diye araştırmaya başladı. Göçmenlerde detaylı bir sonuç alamadı ve Göçmenler Soyunu Nasıl Öğrenecek? diye aramalar yükseldi. Peki soyağacı sorgulamada daha eskilere nasıl gidilir, 1800 öncesi nasıl öğrenilir? İşte soyağacı hakkında merak ettikleriniz