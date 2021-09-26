Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kuleizmir’de girişimcinin kapsamına göre kat, özel oda veya serbest alanda masa sağlanıyor. Alanda ofis imkânları gibi hizmetlerin yanında geliştirilen oyunların test edilebileceği, içerisinde laptop, masaüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, VR gibi ekipmanların bulunduğu bir atölye de bulunuyor. Oyun Girişimciliği Yazılım Merkezi, oyun ve teknoloji dünyasının dev isimleri tarafından da destekleniyor. Ayrıca oyun sektöründe çalışmak isteyenlere istihdam sağlamak amacıyla yola çıkılan OYGEM Akademi eğitimleri başladı. OYGEM, girişimcilerin fikirlerini ve projelerini geliştirip hayata geçirebilmeleri için iş modeli oluşturma, şirketleşme, hibe programlarımdan yararlanabilme, fikrî mülkiyet konularında onlara eğitim ve danışmanlık destekleri sağlayan uygulama merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Girişimcinin ajandası Colendi, 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara taşırken HadsUp ise 7 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırımını alarak Londra’da 65 reklam noktası ile yolculuğuna başladı.