Türkiye Gazetesi

Google, 18 yaşından küçük kişilere ait fotoğrafların ebeveyn istekleri doğrultusunda arama motoru sonuçların kaldırabileceğini açıkladı. Google, 18 yaş altındaki kullanıcılar için ek korumalar oluşturmak amacıyla geliştirdiği özelliklerden biri olan yeni gizlilik seçeneğini Ağustos ayında duyurdu.

İSTEK FORMU DOLDURULACAK

Google’ın diğer önlemleri arasında ‘YouTube çocuk’ içeriği de yer alıyor. Google, 18 yaş altındakilerin ebeveynlerin bir istek formu doldurarak bir fotoğrafı arama sonuçlarından çıkarmasını isteyebileceğini söyleyerek tüm isteklerin inceleneceğini ve gerektiğinde ek doğrulama sorularıyla takip edeceğini söylüyor.

TAMAMEN KALDIRILABİLMESİ İÇİN WEB SİTESİ İLE İLETİŞİME GEÇİLMELİ

Ancak şirket bunun, fotoğrafın internetten tamamen kaldırılacağı anlamına gelmediğini; insanların o içeriğin tamamen kaldırılması için bir web sitesinin web yöneticisiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtti. Firma, söz konusu görseller kaldırıldığında geri bildirimde bulunacak ve kişilerin haber beklemesine gerek kalmayacak.

Google’dan Cumhuriyet Bayramı doodle’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Google Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna özel doodle hazırladı.