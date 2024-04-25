WhatsApp üzerinden artık rehbere kayıtlı olmayan kişiler aranabilecek!

WhatsApp, tüm telefon özelliklerini kendi çatısı altında toplamaya çalışıyor. Yeni test edilen özellik WhatsApp üzerinden arama yapmak istediğinizde artık numarayı rehbere kayıt etmek zorunda kalmayacaksınız.

WhatsApp, yayınladığı bir güncellemede rehbere kayıt etmediğiniz numaralar ile kolayca sohbet edebilmenizi sağlayacak yeni özelliğini kullanıcıların kullanımına sunmuştu. WhatsApp şimdi numarayı rehbere kaydetmeye gerek kalmadan direkt WhatsApp üzerinden arama yapmak için bir numara çevirici uygulaması getirmeye hazırlanıyor.

ARAMALAR ARTIK DAHA KOLAY

Android için yayınlanan test sürümünde (WhatsApp 2.24.9.28) kullanıcıların test edilmesi istenen yeni özellik ile numarasını kaydetmek istemediğiniz ya da hemen arayıp sonrasında kaydedeceğiniz kişilerin numaralarını WhatsApp içinden tuşlayarak arayabileceksiniz.

Bu özellik yurt dışına çok fazla arama yapan ya da seyahat eden kişiler için bulunmaz nimet olacak. Normal operatörler gibi sesli arama yapabileceğiniz yeni sistem artık kolayca internet üzerinden bilinmeyen numaraları arayabileceksiniz. Bu yeni özelliğin WhatsApp'ın gizlilik politikası olan uçtan uca şifreleme ile korunacağını belirtmekte fayda var.