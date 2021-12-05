Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Freelancer ekipler ile şirketleri bir araya getirerek onların ihtiyacı olan çözümün uygun maliyetlerle üretilmesine katkı sağlayan firma, gözünü yurt dışına dikti. 2022’de yurt dışına açılmayı hedefleyen Jobtogo, ilk olarak İtalya pazarına girmeyi planlıyor. Jobtogo’yu genç bir ekip olarak hayata geçirdiklerini ve şimdi yenilenerek büyüdüklerini söyleyen Begüm Karslıoğlu “Pandemi döneminde İtalya’dan Türkiye’ye döndüğümde bir yurt odasında karantinamı tamamlarken hayallerini kurduğumuz markamızı şimdi büyük bir değişim ve yenilik ile yepyeni bir boyuta taşıyoruz. Gençler olarak potansiyel gücümüzün farkındayız ve firmalara katabileceğimiz benzersiz fikirlerimiz var” dedi.

87 PROJE TAMAMLANDI

Güneş Günay ise “900’e yakın freelancer ve 62 şirketle 87 proje tamamladık. Jobtogo ile gençlerde var olan potansiyel çalışma gücünü keşfederek, iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda onları bir araya getiriyoruz. Böylece doğru iş ve doğru çalışan buluşmasını sağlayarak hem freelancer’lara katma değer sağlıyor hem de yapılan işin verimliliğini arttırıyoruz. Yeni dönemde hem yurt içi pazarında güçlü bir söz sahibi olacağız hem de global arenaya açılarak markamızı büyüteceğiz” diye konuştu.

Girişimcilere özel banka şubesi Türkiye İş Bankası, Levent’te bulunan İş Kulelerinde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesini hayata geçirdi.