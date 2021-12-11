Türkiye Gazetesi

Üçüncü uzay turizmi görevini bugün gerçekleştirmesi beklenen Blue Origin'de heyecan dorukta. Temmuz ve Ekim aylarında birer yörünge altı uçuş gerçekleştiren şirket, yeni bir yolculuğa çıkacak. Üstelik yeni görevde özel bir konuk da yer alacak. TSİ 18.45’te başlaması planlanan uçuşta, uzaya giden ilk Amerikalı Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley olacak.

Bu yıl uzay turizmi hareketli bir döneme girdi. Uzay turizmine yönelik ilk adımların atılmasıyla Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson gibi milyarderler adeta birbirleriyle yarışa girdi. Esasen uzay turizmi kavramı son 10 yılda daha fazla konuşulur hale geldi. Bilim insanları, uzay ajansları ve özel uzay şirketleri, gelecekte astronotlar dışındaki insanları da uzaya göndermeyi hedefliyor. Hatta Elon Musk bu konuda biraz daha ileri giderek Mars'ta üs kurmak istediğini dile getirmişti. Bezos'ta aynı şekilde Mars ve Ay'da insanların yaşaması için çalışacaklarını söyledi.

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UZAYA GİDEN İLK AMERİKALININ KIZI YENİ GÖREVDE YER ALACAK

Bezos’ın şirketi Blue Origin, Musk’ın şirketi SpaceX ve Branson’ın şirketi Virgin Galactic hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Blue Origin, NS-19 isimli görevini bugün başlatacak. 11 dakika sürmesi beklenen görevde 6 kişilik mürettebat yer alacak. Blue Origin, NS-19 ekibini New Shepard roketiyle uzayın sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’na fırlatacak.

Blue Origin, uzaya giden ikinci insan ve ilk Amerikalı Alan Shepard’ın ismini roketlerinde kullanıyor. New Shepard roketlerinden de anlaşılacağı üzere Blue Origin için Alan Shepard ilham verici bir isim.

Blue Origin, NS-19 göreviyle birlikte üçüncü uzay turizmi uçuşunu gerçekleştirecek. Mürettebatın diğer üyeleri de belli oldu. İş insanı Lane Bess ve eşi Cameron Bess, ABD’li eski futbolcu Michael Strahan, uzay araştırmacısı Dylan Taylor, yatırımcı Evan Dick ekipte yer alacak.

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