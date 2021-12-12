Türkiye Gazetesi

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 12, geçtiğimiz günlerde Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) web sitesinde görüldü. Xiaomi 12, 2201123C model numarasını alırken, telefonun özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra modeller bir süredir çeşitli sızıntı ve söylentilerin parçasıydı. Xiaomi 12 modelinin yeni piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC’ye sahip olduğu şirket tarafından onaylandı.

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ŞARJ ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sertifika sitesindeki bilgilere göre, Xiaomi 12 5G’yi destekliyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteğiyle geleceği de görülüyor. Bunun yanı sıra 2201122C model numarasıyla sitede görülen Xiaomi 12 Pro ise, 120W hızlı şarja sahip olacağı belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12 serisinin kamera özellikleri sızdırılmıştı. Buna göre, standart modelin (12’nin) arka ana sensörü 50 Megapiksel iken, amiral gemisi modelin (Ultra) ise ultra geniş açılı lensin yanı sıra bir periskop ve bir telefoto lense sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca Ultra model, full HD+ ekrana ve ekran altı öz çekim kamerasına da sahip olacak.

Xiaomi’nin bu modellerini 28 Aralık’ta bir etkinlikle piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bu arada, çip krizi ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle telefonların fiyatlarının artması bekleniyor. Bu nedenle Xiaomi’nin yeni cihazlarını en düşük 680 dolardan satışa çıkaracağı tahmin ediliyor.

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