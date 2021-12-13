Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon satışlarını gösteren yeni bir rapora göre, 2021’in üçüncü çeyreğinde de lider yine Samsung oldu. Teknoloji devi, uzun süredir akıllı telefon satışlarında rakiplerine önemli bir fark atıyor.

Counterpoint Research’ün yeni raporu, küresel akıllı telefon pazarının üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdüğünü gösterdi. Ancak yıllık bazda yüzde 6'lık bir düşüş gerçekleşti. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta toplamda 342 milyon telefon satışı yapıldı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 265,5 milyondu.

SAMSUNG'U APPLE VE XIAOMI TAKİP EDİYOR

Güney Kore merkezli Samsung, bu çeyrekte 69.3 milyon adet telefon satışıyla piyasadaki en büyük payı kaptı (yüzde 20). Tahttaki yerini koruyan Samsung’u yüzde 14’lük pazar payı ile Apple takip etti. Apple yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 48 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik büyüme kaydetti.



Benzer şekilde, Xiaomi de 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 13 pazar payı ile Apple’ın hemen arkasında yer aldı. Xiaomi, yılın üçüncü çeyreğinde 44,4 milyon adet telefon sevkiyatı yaptı. Şirket, tüm dünyayı etkileyen çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle biraz düşüş yaşadı.

Öte yandan Realme ise kendi rekorunu kırdı. Çin merkezli şirket, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 16,2 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

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